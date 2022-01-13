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1 час назад

Миссия закончена: ОДКБ покидает Казахстан

Из Казахстана начался вывод миротворческого контингента ОДКБ. Как сообщает пресс-служба организации, войска покинут республику в течение 10 дней. В ходе прошедшей встречи Токаева с генсеком ОДКБ Станиславом Засем президент Казахстана поблагодарил союзников за проведение миротворческой операции и помощь в условиях террористического нападения.

1/12 Военнослужащий Таджикистана в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время охраны территории энергетического комплекса ТЭЦ-1
Фото: ТАСС
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2/12 Алма-Ата. Российские миротворцы в аэропорту города
Фото: ТАСС
3/12 Военнослужащий Таджикистана в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности во время демонстрации боеготовности на территории энергетического комплекса ТЭЦ-1
Фото: ТАСС
4/12 Алма-Ата. Самолет Ил-76 с российскими миротворцами на борту во время вылета из аэропорта города
Фото: ТАСС
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5/12 Российские миротворцы на территории насосной станции "Дружба"
Фото: ТАСС
6/12 Российские миротворцы, охраняющие Алматинскую ТЭЦ-3
Фото: ТАСС
7/12 Алма-Ата. Российские миротворцы перед вылетом из аэропорта города
Фото: ТАСС
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8/12 Военнослужащий Армении в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время охраны территории хлебобараночного комбината "Аксай"
Фото: ТАСС
9/12 Алма-Ата. Российские миротворцы во время посадки в самолет Ил-76 перед вылетом из аэропорта города
Фото: ТАСС
10/12  Российские миротворцы, охраняющие Алматинскую ТЭЦ-3
Фото: ТАСС
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11/12 Российские миротворцы, охраняющие Алматинскую ТЭЦ-3
Фото: ТАСС
12/12 Российский миротворец, охраняющий Алматинскую ТЭЦ-3
Фото: ТАСС

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

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