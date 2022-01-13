Саакашвили из тюрьмы выведет Грузию из кризиса

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, разработал план по выводу страны из экономического кризиса. Об этом заявил сам политик.
Во время выступления на судебном заседании, проходящем сегодня, 13 января, Саакашвили заявил, что у него есть план по выходу Грузии из «кризиса и нищеты». В соответствии с этим планом, он надеется поставить страну на рельсы развития в течение 5 лет.
Саакашвили заявил, что он знает, как привести Грузию к процветанию в отличии от правящей власти, пишет «ПолитЭксперт».
Михаил Саакашвили стал слабым и невменяемым. Об этом заявил адвокат политика Ника Гварамия.
«Саакашвили, переведенный из госпиталя в тюрьму, очень слаб и практически невменяем», - рассказал адвокат.