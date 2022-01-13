Саакашвили из тюрьмы выведет Грузию из кризиса

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили , находясь в тюрьме, разработал план по выводу страны из экономического кризиса. Об этом заявил сам политик.

Во время выступления на судебном заседании, проходящем сегодня, 13 января, Саакашвили заявил, что у него есть план по выходу Грузии из «кризиса и нищеты». В соответствии с этим планом, он надеется поставить страну на рельсы развития в течение 5 лет.