На Украине назвали мигрантов «биологическим оружием»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сравнил мигрантов в Белоруссии с «биологическим оружием», высказав мнение, что их намеренно направляют к границам ЕС. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

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В ноябре 2021 года на польско-белорусской границе скопились тысячи мигрантов из ближневосточных стран. Некоторые из них попытались попасть в Польшу, но были оттеснены. Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику.

16 ноября беженцы попытались прорваться через ограждения, в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. После этого власти Белоруссии решили перенаправить собравшихся у границ мигрантов в логистический центр в Гродненской области, где беженцам предоставили еду и место для ночлега. Часть из них отправилась на родину.

По мнению главы СНБО Украины, мигранты угрожают национальной безопасности и суверенитету стран ЕС.

«Ну, это не мигранты. Это своего рода «биологическое оружие». Когда берут людей, отправляют их с известными результатами, когда никто их в ЕС не собирался пропускать. Ну, как это? Вопрос суверенности каждой страны, неприкосновенность ее границ — это ключевая задача для каждого государства», - пояснил Данилов.

Он также выразил уверенность, что мигранты штурмуют границы ЕС по указанию из Москвы.