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1 час назад

В Минобороны Германии призвали не втягивать «СП-2» в конфликт с Украиной

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не совмещать обсуждение украинского кризиса и «Северного потока-2». Об этом сообщает Reuters.

В Минобороны Германии призвали не втягивать «СП-2» в конфликт с Украиной
Фото: ТАССТАСС

«Мы не должны втягивать «Северный поток - 2» в этот конфликт», - подчеркнула министр.

Она заявила, что украинский кризис необходимо решить с помощью переговоров. По ее мнению, эту возможность нужно использовать прямо сейчас, «а не привязываться к проектам, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту».

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

О завершении строительства «СП-2» было объявлено 10 сентября. Примерно в это же время Федеральное агентство по сетям Германии начало рассматривать сертификацию газопровода.

16 ноября агентство сообщило о приостановке сертификации из-за «вопросов организационно-правового характера». Сертификация возобновится, когда оператор газопровода со штаб-квартирой в Швейцарии передаст основной капитал, касающийся немецкого сегмента, в собственность немецкой «дочки», объяснили чиновники.

Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, которые могут быть введены против РФ в случае эскалации на Украине. Проект в том числе включает меры против «СП-2».

В мире,Министерство обороны,Сенат США,
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