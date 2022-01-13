Жители Литвы решили засудить Горбачева

Родственники четырех погибших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе подали гражданский иск в суд, требуя привлечь к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом сообщает BNS.lt.

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В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста. В ночь на 13 января группа «Альфы» штурмом взяла телецентр в Вильнюсе и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, еще около 600 пострадали.

В районный суд Вильнюса обратились родственники погибших в столкновениях Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса-Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Дрискиса и Аполинараса-Юозаса Повилайтиса.

По данным издания, в своем иске они заявили, что представили доказательства того, что бывший президент СССР руководил армией с 11 по 13 января 1991 года, но «не принял мер, чтобы предотвратить агрессию».

«Очень важно, чтобы виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности были привлечены к ответственности», - приводит издание слова подготовившего иск юриста Миндаугаса Гедейкиса.

Ранее в Литве был оглашен приговор по «делу 13 января». При этом только двое обвиняемых предстали перед судом лично – россиянин, полковник запаса Юрий Мель, и бывший военный Геннадий Иванов. Также 67 обвиняемых были осуждены заочно.