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43 минуты назад

Жители Литвы решили засудить Горбачева

Родственники четырех погибших во время январских событий 1991 года в Вильнюсе подали гражданский иск в суд, требуя привлечь к ответственности бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом сообщает BNS.lt.

Жители Литвы решили засудить Горбачева
Фото: ТАССТАСС

В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста. В ночь на 13 января группа «Альфы» штурмом взяла телецентр в Вильнюсе и удерживала его до подхода внутренних войск. В ходе операции погибли 14 человек, еще около 600 пострадали.

В районный суд Вильнюса обратились родственники погибших в столкновениях Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса-Пятраса Каволюкаса, Виргиниюса Дрискиса и Аполинараса-Юозаса Повилайтиса.

По данным издания, в своем иске они заявили, что представили доказательства того, что бывший президент СССР руководил армией с 11 по 13 января 1991 года, но «не принял мер, чтобы предотвратить агрессию».

«Очень важно, чтобы виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности были привлечены к ответственности», - приводит издание слова подготовившего иск юриста Миндаугаса Гедейкиса.

Ранее в Литве был оглашен приговор по «делу 13 января». При этом только двое обвиняемых предстали перед судом лично – россиянин, полковник запаса Юрий Мель, и бывший военный Геннадий Иванов. Также 67 обвиняемых были осуждены заочно.

23 февраля этого года Верховный суд Литвы приступит к дальнейшему рассмотрению дела о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни в связи с полученными жалобами осужденных и их адвокатов, пишет Sputnik Литва.

В мире,Юрий Мель,Геннадий Иванов,Михаил Горбачев,ИА Sputnik,
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