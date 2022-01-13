Обзор иноСМИ: прибалты в меню России и жесточайшие санкции

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Демократы в США грозят России новыми санкциями

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Сенаторы-демократы обнародовали поддержанный Белым домом пакет «жесточайших» санкций, которые могут быть введены в случае наступления России на Украину, сообщает The Washington Post. Речь идет о мерах против высшего руководства России, а также санкциях в отношении ключевых российских банков и российских аналогов системы межбанковских переводов SWIFT.

Глава сенатского комитета по иностранным делам Роберт Мененде заявил, что эти меры «абсолютно ясно дают понять, что Сенат США не будет бездействовать, если Кремль угрожает вторжением на Украину». Голосование по законопроекту состоится 14 января.

Ковид снова бьет рекорды

Впервые с начала пандемии коронавируса количество новых случаев заражения в мире превысило три миллиона за 24 часа. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 12 января, сообщает «Корреспондент».

По данным ВОЗ, за последние сутки коронавирус подтвердился у 3 395 785 человек, это рекордный показатель. Предыдущий антирекорд - 2,6 миллиона новых случаев - был зафиксирован 6 января. За все время пандемии коронавирусом в мире заразились 312 173 462 человека, из них 5 501 000 - умерли (7735 за предыдущие сутки).

«Прибалты боятся оказаться в меню России»

Латвийский журналист Кристапс Андрейсонс заявил в своем материале для Foreign Policy, что страны Балтии «опасаются оказаться следующими в российском меню»: «Если вы знаете историю, то неудивительно, что прибалтийская общественность обеспокоена беспорядками на постсоветском пространстве».

Он отметил, что Эстония, Латвия и Литва находились в сфере интересов и Российской империи, и СССР, и «реваншисты в Москве цепляются за идею, что они имеют право на Прибалтику даже после более чем 30 лет независимости». Андрейсонс назвал «мрачными напоминаниями» миграционный кризис на польско-белорусской границе, угрозу эскалации конфликта на Украине и «хаос в Казахстане». На фоне этого министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав к совместному подходу «для противодействия попыткам России и Белоруссии дестабилизировать европейскую безопасность».

«Черное дело»: на Украине рассказали о планах Кремля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в России хотят «уничтожить Украину как государство». Как сообщает «Украинская правда», по его мнению, Москва хочет «внутренней дестабилизации» Киева, чтобы «сделать свое черное дело».

Данилов считает, что у России есть план по «реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится». В то же время, по его мнению, провести «внутреннюю дестабилизацию» сейчас непросто из-за закрытия «аффилированных с Российской Федерацией телеканалов» и некоторых «превентивных процедур».

Глава МИД Польши похвастался знанием России

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил Gazeta Polska, что поляки «знают и понимают Россию лучше, чем их партнеры, союзники и друзья на Западе», поэтому никогда не ошибаются насчет истинных намерений Москвы. Как подчеркнул Рау, он всегда старается обращать внимание на то, что «Северный поток - 2» «не только экспортирует газ, но и экспортирует российскую бизнес-культуру».