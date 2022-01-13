Раскрыты траты США на "мягкую силу" в Казахстане

В 2020-2021 годах Соединенные Штаты потратили 9,14 миллиона долларов на различные политические и медийные проекты в Казахстане. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на документацию Агентства США по международному развитию, по линии которого осуществилось финансирование. Примечательно, что в Америке и не скрывается, что это ведомство связанно с ЦРУ, агентство неоднократно проводило спецоперации против, например, кубинского правительства.

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Как отмечается, документация, к которой получили доступ журналисты, свидетельствует о том, что большинство проектов США в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование. Средства выделялись так называемым партнерам через различные ведомства и институты. Как выяснилось, только на политические и медийные цели, а также для создания лояльного Западу общества только в 2020 году было потрачено 7,2 миллиона долларов. В 2021-м экспорт "мягкой силы" обошелся агентству как минимум в 1,94 миллиона долларов (точных данных пока нет, полная отчетность за прошлый год еще не обнародована).

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Как обратили внимание журналисты RT, самой крупной статьей расходов в прошлом году были траты на "укрепление благоприятной правовой среды" в Казахстане. На эти целы было выделено 800 тысяч долларов.

"Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также "независимости и профессионализма судебной системы", - отмечает телеканал, добавляя, что неизвестно, как именно планировало воздействовать на правовую систему Казахстана американское правительство.

Немалая сумма - 400 тысяч долларов - была потрачена в 2021 году на вовлечение граждан Казахстана в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, "направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ". По отдельной статье средства шли и казахским СМИ.