Пока вы спали: Предупреждение ЦБ и хитрый план Саакашвили

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Фото: Reuters Reuters

ЦБ предупредил о подорожании ОСАГО на 48%

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По данным Центробанка России, страховой полис ОСАГО может подорожать на 21%, если будет принято решение об увеличении выплат при ущербе жизни и здоровью, и еще на 27% при отмене учета износа деталей. Таким образом, стоимость полиса может вырасти в среднем на 2567 рублей, пишут «Известия».

При этом страховщики прогнозируют, что ОСАГО может подорожать еще сильнее – на 50-80%. После принятия двух изменений средняя цена ОСАГО может превысить 7 тыс. рублей, считает старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина.

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями

Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях, которые привели к смерти четырех военнослужащих. Сначала о гибели военного заявил Азербайджан, а затем о трех погибших от пулеметного обстрела сообщила Армения, пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием политологи обратили внимание на то, что обострение на армяно-азербайджанской границе произошло на фоне кризиса в Казахстане. При этом армянский эксперт посчитал приграничные обстрелы ответом Турции на активное участие Армения в операции ОДКБ. А азербайджанский эксперт уверен, что в свете казахстанских событий в Армении решили использовать миротворцев на границе с Азербайджаном.

Украина наращивает российскую угрозу

Киев во время российско-американских переговоров по гарантиям безопасности пытается задавать тон в давлении на Россию, апеллируя к евроатлантической солидарности и считая ее проверкой готовности в любой момент ужесточить санкции против Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».

Все более решительный тон украинских властей частично обусловлен ужесточением американских заявлений на тему «агрессии против Украины» и угрозой введения новых санкций против Москвы, отмечает издание.

Саакашвили надеется на дестабилизацию в Грузии

Оппозиционное «Национальное движение», лидером которого является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обнародовало планы борьбы с правящей «Грузинской мечтой», включающие дестабилизацию обстановки в стране. Об этом сообщает «Независимая газета».

Так, оппозиция собирается путем «широкомасштабных народных выступлений» добиться назначения досрочных выборов, смены власти в Грузии и освобождения Саакашвили, который находится в тюрьме.

В ООН назвали число погибших в море мигрантов

С января по ноябрь 2021 года более 2,5 тыс. человек погибли или пропали без вести в море, пытаясь добраться до Европы. Такие данные газете «Известия» привели в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).