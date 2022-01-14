Дочь Назарбаева закрыла аккаунты в Facebook и Instagram

Младшая дочь Назарбаева Алия закрыла аккаунты в Facebook и Instagram после того, как соцсети определили её местоположение. На это обратил внимание киргизский сайт 24.kg, журналисты которого обнаружили, что по функции «Информация об аккаунте» местоположением Алии значатся ОАЭ.

При попытке зайти на страницу дочери первого президента Казахстана возникает сообщение: «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена». Оно появилось после того, как Алия Назарбаева прокомментировала последние события в стране, а журналисты предположили, что она, вероятно, покинула родину и находится в Эмиратах.

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Алия Назарбаева стала первой из семьи бывшего президента республики, кто прокомментировал происходящее в Казахстане. Она выразила «искренние соболезнования» семьям погибших и мельком упомянула об отце, не вдаваясь в подробности о его местоположении и состоянии. Наследница Нурсултана Назарбаева поблагодарила людей за «моральную поддержку» её отца.

В последний раз экс-президент Казахстана появлялся на публике 28 декабря. На сегодня его пресс-секретарь, а также дипломаты заверяют, что Назарбаев не покидал страну, хотя многие местные жители этой информации не доверяют, уточняет «Коммерсант».

По данным всё того же киргизского издания, брат первого президента Болат Назарбаев ранее пересёк казахско-киргизскую границу и из Бишкека вылетел в Дубай.

Недоумение по этому поводу выразил бывший советник первого президента Ермухамет Ертысбаев.

Не могу понять, почему нет новостей о Нурсултане Назарбаеве. Многие очень переживают, всюду самые чудовищные слухи, которые отнюдь не работают на стабилизацию. Поверьте, в стране очень многие ценят Елбасы (лидер нации, один из титулов Нурсултана Назарбаева) хотя бы за то, что 19 марта 2019 года он назвал Касым-Жомарта Токаева своим преемником, сказав, что он самый достойный, — заявил Ертысбаев.