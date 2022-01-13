Дочь Назарбаева Алия поблагодарила казахстанцев, поддержавших ее отца

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия в своих соцсетях поблагодарила казахстанцев за поддержку отца.

Она написала, что «с тяжелым сердцем переживает трагические события» в республике и не находит слов для выражения сожаления и боли из-за погибших и жертв митингов.

Назарбаева надеется, что эти январские события станут последними трагичными в истории Казахстана. «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», - написала она.