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22 часа назад

Дочь Назарбаева Алия поблагодарила казахстанцев, поддержавших ее отца

Дочь Назарбаева Алия поблагодарила казахстанцев, поддержавших ее отца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия в своих соцсетях поблагодарила казахстанцев за поддержку отца.

Она написала, что «с тяжелым сердцем переживает трагические события» в республике и не находит слов для выражения сожаления и боли из-за погибших и жертв митингов.

Назарбаева надеется, что эти январские события станут последними трагичными в истории Казахстана. «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», - написала она.

Алия Назарбаева занимается в Казахстане благотворительностью и вопросами экологии, также она кинопродюсер.

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