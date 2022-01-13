Российский Дальний Восток захотели арендовать

Кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён, в случае прихода к власти, предложит России взять у нее в долгосрочную аренду часть дальневосточных территорий, что станет первым шагом к созданию совместной зоны экономического процветания в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил в беседе с корреспондетом ТАСС политик, возглавляющий южнокорейскую Партию революционных дивидендов.

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Речь идет о Сахалине, Амуре, Хабаровске, Магадане, Камчатке и Чукотке, где, по его мнению, "проживает много корейцев". "Нам необходимо арендовать у России эти районы, создав пояс экономического развития по направлению Пусан - Владивосток", - подчеркнул Хо Ён Гён. По его словам, в этих регионах, которые по своей площади многократно превышают территорию Южной Кореи, "можно будет производить различную сельскохозяйственную продукцию, включая сою и пшеницу", что "будет выгодно обеим странам и укрепит двусторонние отношения". Он также упомянул возможность возведения там атомной электростанции: электричество, вырабатываемое АЭС, поставлялось бы на Корейский полуостров.

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"Если мы будем развивать восток России, она получит большую прибыль и экономические преимущества. Мы сможем превратить эту местность в развитый регион, который станет жизненно важным", - считает политик.

Отношения с Пхеньяном

Хо Ён Гён также предлагает создать систему многосторонней безопасности на Корейском полуострове и сконцентрироваться на оказании содействия КНДР в экономическом развитии, что должно стать "главной стратегической задачей" Сеула. В частности, в случае прихода к власти политик намерен предложить Северу создать в районе города Вонсан крупный туристический кластер, а также вложиться в развитие других районов, в частности, Чондина, Раджина и Сонбона.

"Таким образом, Северная Корея будет развиваться экономически. Когда произошло объединение Германии, экономика ее западной части была в три раза более развитой, чем восточной, что принесло множество проблем. ВВП Южной Кореи в 42 раза больше, чем [ВВП] Северной, если сейчас произойдет объединение, то экономика Юга просто рухнет", - считает политик. Кроме того, по его словам, экономическое сотрудничество Сеула и Пхеньяна поможет укрепить взаимное доверие и снизить риск вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Хо Ён Гён также заявил о намерении подключить к этому процессу Китай, Россию и Японию, которую назвал "братской страной".

Реформы и безусловный доход

По словам политика, в случае его избрания президентом и реализации изложенной выше программы и ряда реформ, ВВП Республики Корея за пять последующих лет вырастет почти в два раза, достигнув примерно $900 млрд. Это позволит государству выплачивать каждому совершеннолетнему гражданину страны безусловный ежемесячный доход в размере 1,5 млн вон ($1 250).

Хо Ён Гён в целях экономии бюджета также обещает в три раза сократить число депутатов парламента, сделать высшие государственные должности неоплачиваемыми и расформировать ряд ведомств, включая министерство по делам семьи и гендерного равенства.

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