Сгоревший акимат Алма-Аты показали на видео с высоты птичьего полета

Несанкционированные митинги начались в Казахстане 2 января после того, как с 1 января цены на сжиженный газ выросли с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. По сообщениям МВД республики задержаны около 10 тысяч участников акции протеста. В ведомстве также сообщили о гибели 16 силовиков, еще 1 300 сотрудников полиции и спецслужб пострадали. Официальных данных о погибших и пострадавших среди мирного населения нет.