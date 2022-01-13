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49 минут назад

Сгоревший акимат Алма-Аты показали на видео с высоты птичьего полета

Сгоревшее во время несанкционированных митингов здание акимата городе Алма-Ата сняли на видео с помощью дрона. Кадры публикует портал «Ruptly».

На видео можно увидеть последствия беспорядков: тлеющие здания городской администрации и филиала телерадиокомпании «Казахстан», из окон которых поднимаются столбы дыма.

Несанкционированные митинги начались в Казахстане 2 января после того, как с 1 января цены на сжиженный газ выросли с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. По сообщениям МВД республики задержаны около 10 тысяч участников акции протеста. В ведомстве также сообщили о гибели 16 силовиков, еще 1 300 сотрудников полиции и спецслужб пострадали. Официальных данных о погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

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