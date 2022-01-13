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30 минут назад

Глава МИД Британии привела подробности встречи России и НАТО

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что после Совета РоссияНАТО у Москвы остался лишь один путь вперёд. По её мнению, он заключается в деэскалации ситуации вокруг Украины и участии в содержательных переговорах, сообщает МИД Британии.

Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Трасс пояснила, что Москва якобы нарушает обязательства действиями на границах Украины.

Великобритания и наши союзники едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы противодействуем угрожающему поведению Кремля. То, что произойдёт дальше, будет иметь абсолютно решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперёд для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях, — подчеркнула министр.

Трасс добавила, что Великобритания и её союзники «ясно дали понять» Москве, что неприемлемым является наращивание военной мощи на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму.

Дальнейшее военное вторжение на Украину было бы серьёзной стратегической ошибкой и повлекло бы за собой серьёзные последствия для российской экономики, включая согласованные санкции. Трясина затяжного конфликта будет стоить жизней и нанесёт ущерб с обеих сторон. Такова реальность вооружённого конфликта, как мы уже видели ранее, — заключила Трасс.

Ранее стало известно, что Россия обозначила НАТО меры, которые она примет в случае угрозы безопасности. Об этом на брифинге после заседания Совета РФ — НАТО заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко. Дипломат отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». И под это выделяются «колоссальные ресурсы», не скрывается, что это «главное предназначение Альянса».
В мире,Александр Грушко,НАТО,МИД,
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