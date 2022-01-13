Глава МИД Британии раскрыла детали встречи России и НАТО

Великобритания и наши союзники едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы противодействуем угрожающему поведению Кремля. То, что произойдёт дальше, будет иметь абсолютно решающее значение для мира и безопасности в Европе. Единственный путь вперёд для России — это деэскалация и участие в содержательных дискуссиях, — подчеркнула министр.