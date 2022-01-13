США заявили о плане Москвы устроить провокацию на украинской границе

Россия может распространить дезинформацию о невыполненных обязательствах или спровоцирует что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации на границе с Украиной . О наличии подобного плана у Москвы предположил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс , передает Reuters .

По его словам, Россия способна пойти на такой шаг, чтобы «оправдать свои действия и создать предлог для вторжения на Украину». Он также отметил, что Вашингтон намерен на продолжение дипломатических контактов с Москвой в ближайшие дни при деэскалации на границе с Украиной.