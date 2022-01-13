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26 минут назад

В Госдепе заявили о плане Москвы устроить провокацию на украинской границе

Россия может распространить дезинформацию о невыполненных обязательствах или спровоцирует что-то в качестве предлога для дальнейшей дестабилизации на границе с Украиной. О наличии подобного плана у Москвы предположил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Reuters.

США заявили о плане Москвы устроить провокацию на украинской границе
Фото: ReutersReuters

По его словам, Россия способна пойти на такой шаг, чтобы «оправдать свои действия и создать предлог для вторжения на Украину». Он также отметил, что Вашингтон намерен на продолжение дипломатических контактов с Москвой в ближайшие дни при деэскалации на границе с Украиной.

12 января в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. В документе предлагается запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, а также ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.
В мире,Армия,Нед Прайс,Госдеп США,Reuters,
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