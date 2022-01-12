В ООН лишили права голоса Иран и Венесуэлу

Несколько государств лишились права голоса в Генеральной ассамблее ООН. Об этом сказано в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш.

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Речь идет о Вануату, Венесуэле и Иране. Эти страны временно лишены права голоса из-за задолженности по взносам в операционный бюджет организации.

Также лишены права голоса Антигуа и Барбуда, Республика Конго, Гвинея, Папуа-Новая Гвинея и Вануату. Об этом также говорится в письме Гутерриша на имя председателя Генеральной Ассамблеи Абдуллы Шахида, содержание которого приводит Associated Press.