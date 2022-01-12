Пума испугалась зарычавшего на нее мужчины и попала на видео

Мужчина вблизи американского города Лос-Анджелес , штат Калифорния, отпугнул погнавшуюся за ним пуму мощным рыком. Произошедшее попало на видео. Видеозапись опубликована на канале ViralHog в YouTube.

На видео видно, как путешественник идет по горной местности, покрытой сухими растениями. Неожиданно мужчина начинает бежать. Когда он поворачивает камеру назад, в кадр попадает пума, которая гонится за ним. Оператор останавливается и в последний момент отпугивает дикое животное мощным рыком. Испугавшись зарычавшего мужчины, хищник убегает.