Без компромиссов: генсек НАТО ответил на вопрос о вступлении Украины в алянс

НАТО не пойдет на компромисс по поводу права европейских стран вступать в альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопрос о том, может ли НАТО отказаться от планов по вступлению Украины в альянс, Столтенберг заявил, что «каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь». По его словам, «путь Украины будут решать только Украина и союзники, Россия не может контролировать этот процесс». Столтенберг заверил, что «отношения НАТО с Украиной будут устанавливаться 30 союзниками и Украиной, а ни кем-либо другим».

При этом генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс «готов сесть за стол переговоров с Россией». Однако, по его словам, НАТО «не пойдет на компромисс по поводу права каждой нации в Европе решать свою судьбу», передает РИА «Новости».

Напомним, МИД России заявил, что курс США и других стран Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам. МИД заявил о необходимости официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, переговоры длились больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного. Российскую делегацию на заседании представили замглавы МИД РФ Александр Грушко и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах приняли участие генсек Йенс Столтенберг и представители 30 стран-резидентов альянса.

Перед началом заседания Йенс Столтенберг заявил, что предстоящая встреча — это своевременная возможность для осмысленного диалога с российской стороной. По его словам, в настоящее время наступил важнейший момент для европейской безопасности.

Это заседание Совета стало первым за последние два с половиной года. В ходе диалога стороны планировали обсудить вопросы о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений.

Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе.

"Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще более важной. Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам", - сказал он.

Россия призвала НАТО на СРН отказаться от приема Украины, альянс ответил отказом идти на компромисс по расширению, сообщил генсек НАТО. По его словам, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли эта страна членом альянса, РФ не имеет права вето.

По словам Столтенберга, НАТО заявила России на СРН, что видит присутствие российских войск на границе с Украиной.

Столтенберг заявил, что члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед.

"Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это - возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены", - отметил он.

НАТО и РФ намерены провести новые встречи, чтобы повысить транспарентность учений, уровень кибербезопасности, контроля над вооружениями, заявил он.

По его словам, НАТО считает неправдой, что расширение - это агрессивный акт, поскольку оно распространяет демократию.

Бывшие советские республики и члены Организации Варшавского договора (ОВД) в Восточной Европе сами выбрали членство в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, оспаривая утверждения об агрессивном расширении НАТО на восток. Его выступление доступно на YouTube-канале Reuters.

«НАТО является оборонительным союзом. Мы никогда не принуждали и не заставляли какую-либо нацию вступать в наш союз. Так что эти ссылки на то, что расширение НАТО является агрессивным, абсолютно не соответствуют действительности», — заявил Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

По его словам, расширение НАТО стало краеугольным камнем распространения демократии и свободы в Европе. Он также отметил, что все члены альянса вступили в него через независимые демократические процессы.

В том же выступлении Столтенберг заявил, что Россия разместила свои войска и технику на территории Грузии, Молдавии, Крыма и Украины без согласия местных правительств, военные там не были приглашены, и им никто не рад. Он сказал, что на встрече с делегацией РФ представители альянса настояли на том, чтобы Москва вывела свои войска с территории перечисленных стран.

На заседании Совета Россия - НАТО, которое завершилось в Брюсселе, представители стран Североатлантического альянса вновь выступили с заявлением о возможности противостояния с Москвой в том случае, если она решится напасть на соседнее государство. В НАТО готовы предпринять решительные шаги при агрессии против Киева, пишет ТАСС.

Мы будем сохранять мощную оборону, будем вместе действовать, чтобы сдержать дальнейшую агрессию против Украины, - отмечается в сообщении постпредства.

Также сообщается, что между Россией и НАТО остались разногласия не только по Украине, но и евробезопасности, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В частности, российские дипломаты призвали НАТО отказаться от приема Украины в свои члены, но альянс ответил отказом на идею подобного компромисса по расширению. Заседание Совета Россия-НАТО продлилось около четырех часов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что любые переговоры и обсуждения по Украине не будут проходить без участия Киева. По его словам, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», то Соединённые Штаты Америки, их союзники и партнёры смогут нанести огромный ущерб российской экономике. Речь также может идти об усилении восточного фланга НАТО и увеличении военной помощи Украине.

НАТО восстановит работу своей миссии в Москве, а Россия – своей миссии в Брюсселе. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО, сообщает ТАСС.

По его словам, обе стороны не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед. Он также уточнил, что Россия и альянс договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе, часть которых будет касаться транспарентности учений, уровня кибербезопасности, контроля над вооружениями.

«Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», — подчеркнул генсек альянса.

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга 12 января, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал требования России о гарантиях безопасности со стороны НАТО, в том числе относительно нерасширения альянса на восток.

«Ясно, что основные принципы международного права по-прежнему действуют и не подлежат обсуждению, и эти основные принципы предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать... Но хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО - ред.) не обсуждается», — сказал немецкий политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не угрожает ультиматумами НАТО в ответ на заявления о приверженности принципу «открытых дверей».

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что по итогам Совета Россия — НАТО альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.

«Я бы трактовал это как процесс, в котором в какой-то момент времени ничего ещё не решается окончательно. На самом деле, это движение к какой-то цели», — сообщил эксперт.

По его мнению, наиболее важным в данной ситуации является то, что у России есть цель заявить о себе как о суверенном государстве со своими интересами, претензиями и требованиями.

«Да, конечно, не во всём нам пойдут навстречу. И это противоречит духу НАТО как организации, которая претендует сейчас на глобальные действия», — пояснил политолог.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать начало процесса. Россия продолжит добиваться своего, считает Почта.