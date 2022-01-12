В Германии сделали заявление по вопросу вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос о требованиях России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО) не обсуждается», - сказал представитель кабмина ФРГ.
При этом он подчеркнул, что основные принципы международного права предусматривают свободный выбор любой страны в вопросах принадлежности к тому или иному союзу.
В декабре 2021 года президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.
10 января в Женеве прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. После их завершения замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что прогресса по теме нерасширения НАТО достигнуто не было, что свидетельствует о недооценке происходящего с американской стороны. Рябков пообещал, что Россия не будет отступать от своих требований.