В Германии сделали заявление по вопросу вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос о требованиях России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Хочу ясно указать, что в настоящий момент вступление Украины (в НАТО) не обсуждается», - сказал представитель кабмина ФРГ.

При этом он подчеркнул, что основные принципы международного права предусматривают свободный выбор любой страны в вопросах принадлежности к тому или иному союзу.

В декабре 2021 года президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.