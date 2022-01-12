В Казахстане раскрыли местонахождение Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики, следит за ситуацией и провел несколько телефонный переговоров. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, пишет Haqqin.az.

Назарбаев ушел с поста главы Казахстана в марте 2019 года, сохранив за собой должность председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Кроме того, бывшего президента наделили статусом лидера нации.

Однако после начала беспорядков в Казахстане 2 января, переросших в погромы и столкновения с силовиками, действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев взял на себя функции председателя Совбеза. Также появилась информация, что бывший глава Казахстана покинул страну.

По словам Сержана Абдыкаримова, Нурсултан Назарбаев остается в столице Казахстана, следит за ситуацией в стране и активно контактирует с Касым-Жомартом Токаевым.

«Также он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран», - добавил посол.