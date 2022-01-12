В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
1 час назад

В Казахстане раскрыли местонахождение Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики, следит за ситуацией и провел несколько телефонный переговоров. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, пишет Haqqin.az.

Назарбаев ушел с поста главы Казахстана в марте 2019 года, сохранив за собой должность председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» и членом Конституционного совета. Кроме того, бывшего президента наделили статусом лидера нации.

Однако после начала беспорядков в Казахстане 2 января, переросших в погромы и столкновения с силовиками, действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев взял на себя функции председателя Совбеза. Также появилась информация, что бывший глава Казахстана покинул страну.

По словам Сержана Абдыкаримова, Нурсултан Назарбаев остается в столице Казахстана, следит за ситуацией в стране и активно контактирует с Касым-Жомартом Токаевым.

«Также он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран», - добавил посол.

Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай заявил, что бывший президент Казахстана сам передал пост главы Совбеза Касыму-Жомарту Токаеву и они всегда были «по одну сторону баррикад». Укибай также пожаловался, что в СМИ и соцсетях распространяется «большое количество лживых слухов и провокационных записей».

В мире,Видео,Айдос Укибай,Нурсултан Назарбаев,
75
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители