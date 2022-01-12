Появилась информация об отъезде брата Назарбаева в Дубай

«Болат Назарбаев въехал на территорию Кыргызстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта Манас по маршруту Бишкек — Дубай», — заявили источники издания.

Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике после 28 декабря 2021 года. Он не сделал ни одного заявления во время массовых протестов и беспорядков в Казахстане. Сообщалось, что бывший президент и его дочери с семьями покинули страну. Пресс-секретарь Назарбаева и посол Казахстана в Азербайджане утверждают, что политик находится в Нур-Султане. Помощница дочери бывшего президента сообщила, что та находится в Алма-Аты и болеет COVID-19.