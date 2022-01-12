Алиев озвучил претензии к российским миротворцам

К деятельности миротворцев, мне кажется, нужно смотреть через более широкую призму, и, конечно, здесь много раздражающих моментов. Но в то же время было бы несправедливо не упомянуть об их положительных функциях. Теперь они выполняют важные задачи. Они сопровождают отправку и перевозку как наших военнослужащих, так и грузов в Кяльбаджарский и Лачинский районы. И в принципе могу сказать, что, в целом, я положительно оцениваю деятельность миротворцев, — сказал президент Азербайджана.