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1 час назад

Алиев озвучил претензии к российским миротворцам в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к действиям российских миротворческих сил в Карабахе имеются некоторые претензии, и Баку несколько раз давал об этом знать российской стороне. При этом глава государства отметил также и позитивные стороны пребывания миротворцев на территории Азербайджана и заявил, что в целом положительно оценивает их деятельность.

Алиев озвучил претензии к российским миротворцам
Фото: ReutersReuters

К деятельности миротворцев, мне кажется, нужно смотреть через более широкую призму, и, конечно, здесь много раздражающих моментов. Но в то же время было бы несправедливо не упомянуть об их положительных функциях. Теперь они выполняют важные задачи. Они сопровождают отправку и перевозку как наших военнослужащих, так и грузов в Кяльбаджарский и Лачинский районы. И в принципе могу сказать, что, в целом, я положительно оцениваю деятельность миротворцев, — сказал президент Азербайджана.

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Баку также возмутил незаконный визит кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в город Ханкенди. Миротворцы тогда заявили, что недоглядели и политик приехала на обычной машине.

Скажу, как есть: в это слабо верится. Этот визит был организован, поскольку Пекресс не смогла взять с собой тех, кого хотела, её сопровождало ограниченное число людей, — сказал Алиев.

Президент Азербайджана увидел и плюсы в деятельности миротворческих сил.

Было бы несправедливо не упомянуть об их положительных функциях. Теперь они выполняют важные задачи. Они сопровождают отправку и перевозку как наших военнослужащих, так и грузов в Кяльбаджарский и Лачинский районы. И в принципе могу сказать, что, в целом, я положительно оцениваю деятельность миротворцев, — сказал Алиев.

Ранее глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил с командующим российскими миротворцами Андреем Волковым ситуацию в Карабахе. На встрече речь шла об обстановке в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря присутствию российских миротворцев в Карабахе были восстановлены социальные объекты, проведено разминирование территорий ряда районов, улучшилась гуманитарная ситуация.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В мире,Валери Пекресс,Закир Гасанов,Андрей Волков,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,
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