Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице страны Нур-Султане. Об этом заявил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает РИА Новости в среду, 12 января.

«Назарбаев находится в столице Казахстана... Он постоянно следит за ситуацией», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что политик провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных стран. Также стало известно, что Назарбаев находится в постоянном контакте с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в январе ряд местных СМИ сообщил, что бывший президент республики, его дочери и их семьи покинули страну. Отмечалось, что в Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

При этом пресс-секретарь экс-лидера государства Айдос Укибай опроверг данную информацию, заявив, что политик находится в Нур-Султане. По его словам, бывший лидер страны участвовал в серии консультативных встреч и находился на связи с Токаевым.