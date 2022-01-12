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39 минут назад

Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице страны Нур-Султане. Об этом заявил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает РИА Новости в среду, 12 января.

«Назарбаев находится в столице Казахстана... Он постоянно следит за ситуацией», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что политик провел несколько телефонных разговоров с главами дружественных стран. Также стало известно, что Назарбаев находится в постоянном контакте с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее в январе ряд местных СМИ сообщил, что бывший президент республики, его дочери и их семьи покинули страну. Отмечалось, что в Казахстане остался только младший брат Назарбаева Болат.

При этом пресс-секретарь экс-лидера государства Айдос Укибай опроверг данную информацию, заявив, что политик находится в Нур-Султане. По его словам, бывший лидер страны участвовал в серии консультативных встреч и находился на связи с Токаевым.

В Кремле ответили на вопрос о Назарбаеве

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие выдвинули политические требования: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики Назарбаева.

В мире,Видео,Айдос Укибай,Нурсултан Назарбаев,РИА Новости,
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