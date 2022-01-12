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56 минут назад

В Одессе квартиру Жванецкого превратят в музей

Квартиру в Одессе, в которой жил и работал писатель-сатирик Михаил Жванецкий, превратят в музей.

В Одессе квартиру Жванецкого превратят в музей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

«Одесский глава города Геннадий Труханов провел выездное совещание, в рамках которого состоялось обсуждение вопросов проведения капитального ремонта квартиры, где жил и работал почётный гражданин Одессы, писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий», — говорится в сообщении.

Жванецкий жил и работал в доме по улице Старопортофранковской, 133. До начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры для воспроизведения её в аутентичном виде.

Народный артист России Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года на 87-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

В мире,Геннадий Труханов,Михаил Жванецкий,
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