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1 час назад

Генсек НАТО вооружился молотком на встрече с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пришел на переговоры России и НАТО с судейским молотком. Об этом журналисты узнали из видеозаписи переговоров.

«Столтенберг на встрече с российской делегацией вооружился молотком», — написала российская журналистка Ольга Скабеева в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах видно, что генсек НАТО держит в руках судейский молоток, которым судьи ударяют по специальной подставке для усиления звука. Это символ полномочий права совершения правомочных действий в должности судьи.

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10 января состоялись переговоры России и США, которые были посвящены гарантиям безопасности стран. Встречи с НАТО проходят 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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