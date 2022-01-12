Генсек НАТО вооружился молотком на встрече с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пришел на переговоры России и НАТО с судейским молотком. Об этом журналисты узнали из видеозаписи переговоров.

«Столтенберг на встрече с российской делегацией вооружился молотком», — написала российская журналистка Ольга Скабеева в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео.

На кадрах видно, что генсек НАТО держит в руках судейский молоток, которым судьи ударяют по специальной подставке для усиления звука. Это символ полномочий права совершения правомочных действий в должности судьи.