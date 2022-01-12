«После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он (экс-глава администрации Ставрополя - прим. ТАСС) надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК РБ (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), мужчина передан сотрудникам Следственного комитета», – уточняется в сообщении ведомства.