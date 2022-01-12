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1 час назад

Бывший глава администрации Ставрополя задержан в Минске. Видео

Бывший глава администрации Ставрополя задержан в аэропорту Минска при предъявлении документов. Экс-чиновник предъявил белорусским пограничникам паспорт с признаками частичной подделки. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

«После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он (экс-глава администрации Ставрополя - прим. ТАСС) надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК РБ (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), мужчина передан сотрудникам Следственного комитета», – уточняется в сообщении ведомства.

В мире,Происшествия,Видео,СКР,ИТАР-ТАСС,
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