Обзор иноСМИ: российские огурцы в Киеве и гиперзвуковые успехи Кремля

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«Россия щеголяет гиперзвуковым успехом перед США»

Президент России Владимир Путин рассказал об успешном пополнении гиперзвукового арсенала России, «выразив при этом беспрецедентную озабоченность по поводу аналогичных возможностей США», пишет в своей статье для The National Interest американский политолог Марк Эпископос. В 2022 году войска России получат гиперзвуковую ракету морского базирования - 3М22 «Циркон» - со скоростью девять махов.

Путин объяснил продолжающиеся инвестиции России в гиперзвуковые системы угрозами со стороны инфраструктуры НАТО на востоке. Президент России «отмахнулся» от опасений США по поводу недавних китайских испытаний гиперзвукового оружия, отметив, что «американские партнеры все-таки немного впереди в развитии гиперзвукового оружия».

Украине потребовались российские огурцы

В 2021 году Украина закупила огурцов на 22,58 миллиона долларов, сообщает издание «Вести» со ссылкой на данные Гостаможслужбы. Объем импорта превысил прошлогодний на 23,6 процента, в том числе выросли поставки огурцов из России и Белоруссии.

«Вести» отмечают, что на прилавках украинских супермаркетов действительно все чаще стали встречаться российские огурцы. Издание объяснило это тем, что собственные тепличные хозяйства «находятся в состоянии угасания» и отрасль «сворачивается».

«Теплая погода задерживает наступление на Украину»

Автор The Telegraph Наталия Васильева заявила, что президент США Джо Байден «приказал метеорологам помочь спрогнозировать возможное вторжение России на Украину», так как теплая зима может нарушить планы Кремля.

Военные аналитики заявили The Telegraph, что размещение войск у границ в ноябре-декабре может говорить о подготовке к наступлению в январе, «когда в этой части мира обычно наступают сильные зимние морозы, что позволяет легко передвигать тяжелую технику и оборудование». Однако неназванные официальные лица США заявили американским СМИ, что относительно мягкая погода делает наступление в январе маловероятным. Обширная территория вдоль российско-украинской границы по-прежнему представляет собой «грязную трясину» и для боевых действий это не подходит.

«Проблеск надежды»: встреча России и НАТО

Немецкий телеканал Das Erste назвал «проблеском надежды» заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе 12 января. Переговоры, создание доверия, снятие напряженности - вот чем на самом деле должен заниматься Совет Россия-НАТО, подчеркивает канал.

Однако совет не собирался два с половиной года. Встречи, которые раньше были регулярными, с 2014-го становились все реже и реже, а тон - «все более ледяным». Под впечатлением от украинского кризиса обе стороны теперь хотят снова поговорить друг с другом, первое за долгое время заседание совета - «это как минимум некий проблеск надежды, по крайней мере, для Брюсселя». Для генсека НАТО Йенса Столтенберга форум является важной площадкой для консультаций и диалога с руководством России. Готовность Москвы к переговорам Столтенберг называет «позитивным сигналом, даже если пока неясно, о чем следует или можно говорить».

США призвали россиян «быстро» уйти из Казахстана

США призвали Россию «быстро» вывести миротворческие силы, направленные в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева после беспорядков, сообщает Le Figaro.