Глава НАТО раскрыл министрам обороны ЕС итоги встречи с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter, что Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг проинформировал участников встречи министров обороны Евросоюза о результатах прошедшего в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.

"Мы обсудили вмешательство частных субъектов в наши миссии с [заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям] Жан-Пьером Лакруа и Йенсом Столтенбергом, которые проинформировали нас об итогах заседания Совета Россия — НАТО", — сообщил он.

Первая за два года встреча Совета Россия — НАТО оказалась "непростой, но важной" для альянса. В Москве же ее охарактеризовали как "разговор по душам". Продолжавшиеся более четырех часов переговоры, по мнению экспертов, стали самым откровенным разговором двух сторон, показавших как многочисленные противоречия между Россией и НАТО, так и их нежелание обострять конфликт.