Арестовавшая имущество Порошенко судья попала на «Миротворец»

Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая, арестовавшая имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко, попала в базу данных сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Страна.ua».

На «Миротворце» Бортницкая названа соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц. Она также обвиняется в осознанном разрушении украинской судебной системы «путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней». Уголовное дело в отношении экс-президента на «Миротворце» окрестили «так называемым "делом о госизмене Порошенко"».

Суд арестовал имущество и активы Порошенко по ходатайству прокуратуры 6 января. По версии следствия, политик использовал президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.