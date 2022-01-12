В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
54 минуты назад

В Финляндии больных короновирусом освободят от карантина

Ведомство здравоохранения и социального развития THL предлагает отказаться от карантина и широкомасштабного отслеживания цепочек заражения. Об этом сообщает финский информационный портал Yleсо ссылкой на заявление руководителя ведомства Мику Салминена.

В Финляндии больных короновирусом освободят от карантина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он предлагает использовать обычный больничный лист, на основании которого люди могли бы отсутствовать на работе. По его словам, персонал служб отслеживания коронавируса следует перенаправить на уход за больными и вакцинацию.

"Система отслеживания цепочек заражения во многих городах перегружена, и решения о карантине и изоляции выдаются врачами-инфекционистами с большой задержкой. Следовательно, эти меры уже не эффективны с точки зрения сдерживания эпидемии", - заключил Салминен.

Не дожидаясь официального решения ведомства здравоохранения страны, регион Хельсинки объявил об отказе от широкомасштабных тестов и карантина.

Существенные изменения в отношении к коронавирусу происходят и в Литве. Там планируют сокращать сроки изоляции как для контактировавших с больными, так и для тех, кто болеет бессимптомной формой.

Между тем

Премьер Швеции Магдалена Андерссон заявила об историческом всплеске COVID-19 в стране. С пятницы там зарегистрировали свыше 70 тысяч случаев заражения коронавирусом. В этой связи в Швеции вводятся ограничения на работу общепитов, а студентов переводят на дистанционную форму обучения. Ограничиваются также собрания людей по любым поводам. Ограничения продлятся месяц.

В мире,Магдалена Андерссон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители