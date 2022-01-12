В Финляндии больных короновирусом освободят от карантина

Ведомство здравоохранения и социального развития THL предлагает отказаться от карантина и широкомасштабного отслеживания цепочек заражения. Об этом сообщает финский информационный портал Yleсо ссылкой на заявление руководителя ведомства Мику Салминена.

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Он предлагает использовать обычный больничный лист, на основании которого люди могли бы отсутствовать на работе. По его словам, персонал служб отслеживания коронавируса следует перенаправить на уход за больными и вакцинацию.

"Система отслеживания цепочек заражения во многих городах перегружена, и решения о карантине и изоляции выдаются врачами-инфекционистами с большой задержкой. Следовательно, эти меры уже не эффективны с точки зрения сдерживания эпидемии", - заключил Салминен.

Не дожидаясь официального решения ведомства здравоохранения страны, регион Хельсинки объявил об отказе от широкомасштабных тестов и карантина.

Существенные изменения в отношении к коронавирусу происходят и в Литве. Там планируют сокращать сроки изоляции как для контактировавших с больными, так и для тех, кто болеет бессимптомной формой.

Между тем