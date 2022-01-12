Авиадиспетчеры заявили об угрозе безопасности из-за сокращения кадров

Около 800 сотрудников Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД, подведомственна Росавиации), в основном авиадиспетчеров, находятся под угрозой сокращения. Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) заявил об этом в письме, направленном письмо президенту России Владимиру Путину. В обращении отмечается, что сокращения квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит до 10 лет, отразятся на безопасности полетов, пишут «Известия». Кроме авиадиспетчеров, в зоне риска увольнения находятся другие сотрудники, которые обеспечивают безопасность полётов. О сложной ситуации профсоюз сообщил два месяца назад премьер-министру Михаилу Мишустину. Тогда же письмо главе правительства также отправил Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России (ПАРРиС).

Намерение руководства ОрВД сократить штат связано с убытками, понесёнными во время пандемии. По сведениям профсоюза, из-за резкого уменьшения количества полётов госкорпорация потеряла до 60% доходов.

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Даже сейчас при значительном росте полётов по внутренним трассам, превышающем в летний и осенний период показатели соответствующего периода 2019 года, из-за крайне медленного восстановления интенсивности полётов по международным трассам, включая транзитные маршруты через территорию РФ, предприятие показывает отрицательную экономическую эффективность порядка 2 млрд рублей ежемесячно, — говорится в письме.

В ПАРРиС сообщили, что под сокращение может попасть 15–20% от общей численности работников ОрВД. На данный момент там трудоустроено около 30 тысяч человек, из них 8 тысяч — авиадиспетчеры. Финансовая подушка госкорпорации, составлявшая около 80 млрд рублей, в 2021 году сократилась до 35 млрд рублей, писали в ФПАД. К концу прошлого года эти средства должны были закончиться, что привело к невозможности исполнения социальных обязательств перед сотрудниками.