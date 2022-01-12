В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 74.84EUR 84.88
Войти в почту
33 минуты назад

ВОЗ отказалась приравнивать COVID к гриппу

Всемирная организация здравоохранения выступила против того, чтобы относиться к COVID как к эндемическому заболеванию, вроде гриппа. Об этом сообщила старший сотрудник ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд.

ВОЗ отказалась приравнивать COVID к гриппу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, мы еще не на том этапе, когда можем назвать его эндемичным. Это произойдет не раньше 2022 года», — сказала Смоллвуд на брифинге для прессы, запись которого ВОЗ выставила на своей официальной странице в Twitter.

Она считает, что со временем коронавирус может стать эндемичным, но это произойдет не раньше 2022 года. Смоллвуд отмечает, что именно вакцинация является важным фактором для наделения коронавируса статусом эндемического заболевания.

Ранее ВОЗ сообщила, что в мире побит рекорд заражений коронавирусом. Организация сообщила, что за неделю инфекцию выявили у 15 миллионов человек.

В мире,ВОЗ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители