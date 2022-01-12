ВОЗ отказалась приравнивать COVID к гриппу

Всемирная организация здравоохранения выступила против того, чтобы относиться к COVID как к эндемическому заболеванию, вроде гриппа. Об этом сообщила старший сотрудник ВОЗ по ЧС в Европе Кэтрин Смоллвуд.
«Конечно, мы еще не на том этапе, когда можем назвать его эндемичным. Это произойдет не раньше 2022 года», — сказала Смоллвуд на брифинге для прессы, запись которого ВОЗ выставила на своей официальной странице в Twitter.
Она считает, что со временем коронавирус может стать эндемичным, но это произойдет не раньше 2022 года. Смоллвуд отмечает, что именно вакцинация является важным фактором для наделения коронавируса статусом эндемического заболевания.
Ранее ВОЗ сообщила, что в мире побит рекорд заражений коронавирусом. Организация сообщила, что за неделю инфекцию выявили у 15 миллионов человек.