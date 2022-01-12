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1 час назад

Дочь Назарбаева пропустила заседание парламента

Депутат мажилиса Казахстана, старшая дочь экс-президента страны Дарига Назарбаева 12 января не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Дочь Назарбаева пропустила заседание мажилиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе мажилиса сообщили, что Назарбаева заболела.

«На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», - заявила собеседница агентства.

Дарига Назарбаева с начала прошлого года входит в состав комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию. До этого она была спикером сената, сейчас также возглавляет Фонд Нурсултана Назарбаева.

После беспорядков пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что первый президент Казахстана не покидал страну. По его словам, он находится в столице республики и поддерживает связь с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

До этого, 5 января, Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Назарбаева.

В мире,Айдос Укибай,Дарига Назарбаева,Нурсултан Назарбаев,
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