15 миллионов за неделю: поставлен новый рекорд по заражениям COVID

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 15 млн человек, что стало новым антирекородом. Об этом пишет ТАСС.
Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 3 по 9 января число новых случаев COVID-19 в мире «резко выросло». В организацию поступили сообщения о 15 154 666 выявленных случаях заражения коронавирусом и о 43 461 умершем вследствие COVID-19, что на 55% и на 3% больше, чем за предыдущую неделю.
Так, в Европе был зафиксирован рост заболеваемости на 31%, в Америке на 78%. Но самое большое число заболевших оказалось в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе, где выявлено соответственно на 418% и на 122% больше новых случаев заражения, чем за предшествующую неделю.
При этом в Африке зафиксировано снижение заболеваемости на 11% за неделю. Однако там заметно выросло число летальных исходов - на 84%.
Ранее в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон». В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с этим штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант вируса очень заразен и уже распространился по всему миру.
При этом США побили мировой рекорд. 11 января стало известно, что в стране за сутки было выявлено более 1,13 миллиона заразившихся. По словам врачей, новый штамм коронавируса переносится легче. Тем не менее, число госпитализаций за сутки составило рекордные за всю пандемию более 150 тысяч человек. Больницы и реанимации переполнены.