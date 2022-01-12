15 миллионов за неделю: поставлен новый рекорд по заражениям COVID

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 15 млн человек, что стало новым антирекородом. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно еженедельному эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 3 по 9 января число новых случаев COVID-19 в мире «резко выросло». В организацию поступили сообщения о 15 154 666 выявленных случаях заражения коронавирусом и о 43 461 умершем вследствие COVID-19, что на 55% и на 3% больше, чем за предыдущую неделю.

Так, в Европе был зафиксирован рост заболеваемости на 31%, в Америке на 78%. Но самое большое число заболевших оказалось в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе, где выявлено соответственно на 418% и на 122% больше новых случаев заражения, чем за предшествующую неделю.

При этом в Африке зафиксировано снижение заболеваемости на 11% за неделю. Однако там заметно выросло число летальных исходов - на 84%.

Ранее в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «омикрон». В декабре в мире зафиксировали первые случаи смерти пациентов с этим штаммом. По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант вируса очень заразен и уже распространился по всему миру.