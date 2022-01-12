На Тайване обнаружили обломки истребителя F-16V

Спасательные отряды на Тайване в среду обнаружили часть обломков истребителя F-16V, разбившегося накануне у западного побережья острова. Об этом сообщило тайваньское центральное информационное агентство.

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Судьба 28-летнего пилота остается неизвестной. Он не посылал сигнала тревоги, и нет данных о том, удалось ли ему катапультироваться.

Одноместный истребитель F-16V пропал с экранов радаров во время тренировочного полета. Связь с ним была потеряна спустя 30 минут после вылета с авиабазы в уезде Цзяи. Очевидцы видели самолет падающим в море неподалеку от поселка Дунши у западного побережья острова. Там продолжается поисковая операция с участием вертолетов и катеров.

Командование военно-воздушных сил Тайваня распорядилось приостановить все полеты истребителей этого типа. Причина крушения пока не установлена. Погодные условия в момент аварии были нормальными. Самолет в последний раз проходил проверку эксплуатационной безопасности в конце декабря.