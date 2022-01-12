В Польше объяснили монетизацию США «агрессии» России к Украине

Запад пугает мир «агрессивными планами» Москвы в отношении Украины и зарабатывает, «одалживая» Киеву деньги. Об этом в интервью «Украина.ру» заявил польский политический аналитик Конрад Рэнкас.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ноябре и декабре 2021 года западные СМИ начали публиковать статьи о возможном скором «вторжении России на Украину». При этом в ходе переговоров в Женеве по гарантиям безопасности замглавы МИД России Сергей Рябков в очередной раз подчеркнул, что «вторжение» РФ на Украину исключено, у Москвы нет и не может быть намерений нападать на соседнюю страну.

По словам Рэнкаса, России совершенно не нужна война на Украине.

«Я много раз повторял, причем на протяжении восьми лет, когда каждый день после «евромайдана» пророчили ввод российской армии в Украину: если Россия пожелает, то после утренней переклички в Ростове ее солдаты съедят ланч в Харькове, пообедают в Киеве и еще успеют попить чаю во львовских кафе», - уверен он.

При этом эксперт считает, что часть своих задач возможная «российско-украинская война» уже выполнила.

«Денежные средства, которые Запад «одалживает» Киеву, возвращаются на Запад в виде оплаты военных заказов, бизнес процветает, а ВПК с услужливыми СМИ подсчитывают прибыли», - отметил он.

Польский аналитик также уверен, что «российские планы агрессии против Украины» работают и на то, чтобы никто не мешал западному капиталу «пастись» на украинской собственности.

Ранее газета New York Times спрогнозировала сроки якобы готовящегося нападения России на Украину. По данным источников издания, в администрации США считают, что из-за мягкой зимы Россия пересмотрела срок нападения на Украину и перенесла его на февраль.