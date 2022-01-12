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37 минут назад

Вор застрял в дымоходе при попытке ограбления дома. Видео

Вор застрял в дымоходе при попытке ограбления дома в США. Полицейским пришлось вызывать спасателей, чтобы помочь мужчине выбраться. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

Как сообщают местным СМИ, рано утром в полицию позвонили жители дома, сообщившие, что в дымоходе застрял неизвестный мужчина, который пытался проникнуть в дом. Приехавшие правоохранители вызвали спасателей, чтобы достать грабителя. На спасение вора у специалистов ушло 90 минут - пришлось разбирать дымоход по кирпичикам. После этого мужчину доставили в больницу в сопровождении полиции. Позже врачи сообщили, что у пациента легкие травмы. На данный момент полиция устанавливает личность грабителя - при себе у него не было документов.

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