Как сообщают местным СМИ, рано утром в полицию позвонили жители дома, сообщившие, что в дымоходе застрял неизвестный мужчина, который пытался проникнуть в дом. Приехавшие правоохранители вызвали спасателей, чтобы достать грабителя. На спасение вора у специалистов ушло 90 минут - пришлось разбирать дымоход по кирпичикам. После этого мужчину доставили в больницу в сопровождении полиции. Позже врачи сообщили, что у пациента легкие травмы. На данный момент полиция устанавливает личность грабителя - при себе у него не было документов.