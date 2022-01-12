США: телефонного разговора Путина и Байдена в планах нет

Американский лидер Джо Байден информирован о результатах переговоров в Женеве, передает ТАСС.
Как сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, глава государства следит за ситуацией и получает «практически ежедневно» информацию о ходе переговоров.
«Думаю, мы оценим то, к чему мы придем по завершении двух предстоящих раундов переговоров, которые планировались как серия из трех», — сказала Псаки.
Она отметила, что телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Джо Байдена в настоящее время в планах нет.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры с РФ по безопасности конструктивными. По ее словам, американские власти хотят и готовы продолжать переговоры. Кроме того, Нуланд призвала РФ не воспринимать НАТО как угрозу, уточнив, что и РФ не должна становиться угрозой.
Посол США в России Джон Салливан отметил важность непубличных переговоров при решении вопроса гарантий безопасности. Он также отметил, что дискуссию, которая состоялась между представителями России и США в Женеве 10 января, нельзя считать провалом, так как в ходе переговоров были затронуты ранее не обсуждаемые вопросы.