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40 минут назад

В Белом доме прокомментировали осведомленность Байдена результатами переговоров в Женеве

Американский лидер Джо Байден информирован о результатах переговоров в Женеве, передает ТАСС.

США: телефонного разговора Путина и Байдена в планах нет
Фото: ReutersReuters

Как сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, глава государства следит за ситуацией и получает «практически ежедневно» информацию о ходе переговоров.

«Думаю, мы оценим то, к чему мы придем по завершении двух предстоящих раундов переговоров, которые планировались как серия из трех», — сказала Псаки.

Она отметила, что телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Джо Байдена в настоящее время в планах нет.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала переговоры с РФ по безопасности конструктивными. По ее словам, американские власти хотят и готовы продолжать переговоры. Кроме того, Нуланд призвала РФ не воспринимать НАТО как угрозу, уточнив, что и РФ не должна становиться угрозой.

Посол США в России Джон Салливан отметил важность непубличных переговоров при решении вопроса гарантий безопасности. Он также отметил, что дискуссию, которая состоялась между представителями России и США в Женеве 10 января, нельзя считать провалом, так как в ходе переговоров были затронуты ранее не обсуждаемые вопросы.

В мире,Джон Салливан,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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