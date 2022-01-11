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46 минут назад

Мэр Алма-Аты объяснил неспособность силовиков дать отпор погромщикам

Силовики в Алма-Ате не смогли дать отпор вооруженной толпе во время массовых беспорядков в городе, потому что у них не было оружия. Об этом рассказал РБК аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

Мэр Алма-Аты объяснил неспособность силовиков дать отпор погромщикам
Фото: ReutersReuters

В подавлении беспорядков были задействованы только городские силовые службы: нацгвардия, полиция и определенный контингент военнослужащих-курсантов, но никто из них не был вооружен, сообщил Сагинтаев.

«У них были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Все. Другого на руках у них не было», - заявил аким.

Он подчеркнул, что не согласен с тем, что алматинские силовики капитулировали перед вооруженной толпой. По словам Сагинтаева, нападавшие вели себя «как натуральные боевики»: останавливали грузовой транспорт, выкидывали водителя и таранили силовиков, ехали в машинах с направленным изо всех окон оружием, избивали правоохранителей палками, прутьями и камнями.

«Люди не шли митинговать, люди шли воевать. И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают все, говорить о том, что они (силовики) капитулировали, считаю, некорректно», - добавил мэр.

По его словам, алматинским силовикам не давали приказ применять боевое оружие и стрелять на поражение, и впервые оружие было применено только после того, как нападавшие стали стрелять.

2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и захватили оружие. Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

По данным ООН, за время протестов в республике получили ранения около 1 тысячи человек, в МВД сообщили о 17 погибших казахстанских силовиках и более чем 1,3 тысячи пострадавших.

В мире,Бакытжан Сагинтаев,МВД,РБК,
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