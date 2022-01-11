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54 минуты назад

Появились фотографии работы миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Минобороны РФ опубликовало фотографии работы коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Появились фотографии работы миротворческих сил ОДКБ в Казахстане
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране, пишет ТАСС.

Он добавил, что в настоящее время миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты.

Шойгу отметил, что миротворческие силы всего за трое суток вместе с техникой были переброшены на территорию Казахстана самолетами ВКС России. Развертывание подразделений на было завершено 9 января.

В мире,Сергей Шойгу,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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