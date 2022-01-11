Появились фотографии работы миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

Минобороны РФ опубликовало фотографии работы коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу коллективные миротворческие силы ОДКБ завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране, пишет ТАСС.
Он добавил, что в настоящее время миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты.
Шойгу отметил, что миротворческие силы всего за трое суток вместе с техникой были переброшены на территорию Казахстана самолетами ВКС России. Развертывание подразделений на было завершено 9 января.