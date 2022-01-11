Белоруссия обвинила Польшу в фальшивой записи переговоров по Ryanair

Заместитель начальника управления Следственного комитета Белоруссии по Минску Андрей Мотолько заявил, что в записи переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, который в мае 2021 года экстренно приземлился из-за ложного сообщения о минировании в аэропорту Минска, обладает признаками монтажа. Об этом Мотолько рассказал в эфире телеканала ОНТ.