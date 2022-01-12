ОДКБ готовит охраняемые объекты к передаче силовикам Казахстана

ОДКБ и Минобороны Казахстана готовят план передачи объектов. Речь идет о зданиях, которые ранее миротворцы взяли под свой контроль, сообщает «Радио Sputnik».

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О подготовке плана рассказал командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он также отметил, что миротворцы после выполнения задач в Казахстане вернутся в места постоянной дислокации.