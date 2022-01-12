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50 минут назад

ОДКБ готовит охраняемые объекты к передаче силовикам Казахстана

ОДКБ и Минобороны Казахстана готовят план передачи объектов. Речь идет о зданиях, которые ранее миротворцы взяли под свой контроль, сообщает «Радио Sputnik».

ОДКБ готовит охраняемые объекты к передаче силовикам Казахстана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О подготовке плана рассказал командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он также отметил, что миротворцы после выполнения задач в Казахстане вернутся в места постоянной дислокации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что миссия ОДКБ в республике успешно завершена. Вывод миротворческого контингента начнется уже в ближайший четверг, 13 января, и займет около десяти дней.

В мире,Армия,Андрей Сердюков,Министерство обороны,
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