ОДКБ готовит охраняемые объекты к передаче силовикам Казахстана

ОДКБ и Минобороны Казахстана готовят план передачи объектов. Речь идет о зданиях, которые ранее миротворцы взяли под свой контроль, сообщает «Радио Sputnik».
О подготовке плана рассказал командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. Он также отметил, что миротворцы после выполнения задач в Казахстане вернутся в места постоянной дислокации.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что миссия ОДКБ в республике успешно завершена. Вывод миротворческого контингента начнется уже в ближайший четверг, 13 января, и займет около десяти дней.