Пока вы не уснули: Обращение Молдавии к "Газпрому" и угроза РФ от Польши

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Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский пригрозил, что Россия получит «пинка по яйцам», если попробует распространить влияние на бывшие советские республики. Об этом он написал в своем твиттере.
Так Сикорский прокомментировал недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова о НАТО.
Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил временно сократить зарубежные поездки для военных из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом он объявил в ходе селекторного совещания.
Министр также поручил обеспечить плановые темы повторной вакцинации от COVID-19 в армии.
Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций.
Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО.
Правительство Молдавии снова попросило «Газпром» об отсрочке выплаты по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.
Спыну рассказал о состоявшемся разговоре с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе которого он попытался договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у телеведущего Андрея Малахова.
Он заявил, что ведущий «работает просто на разрыв» и пьет таблетки, поскольку без них журналисту трудно уснуть.
Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал гражданам, которым не нужны наличные на какие-то запланированные траты, перевести эту часть денег в валюту.
Он отметил, что вопрос конвертации из одной валюты в другую является одновременно простым и сложным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объясняет намерение публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом) покинуть Россию попыткой скрыться от рассмотрения судебного дела, а не статусом иноагента.
"Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.
Бывший вице-президент КамАЗа Юрий Борисов был найден в своей квартире с травмами головы. Полиция рассматривает несколько версий случившегося.
По данным источников, 74-летний Юрий Борисов встретил Новый год с родственниками, после чего отправился домой на такси и с тех пор никому не звонил.
Казахстанская певица и артистка лейбла Black Star Назима Жанибекова, которая выступает под псевдонимом НАZИМА, не смогла улететь из Алма-Аты, поскольку аэропорт захватили.
Людей, которые согласились отвезти Назиму в родной город Шымкент, расстреляли — один человек погиб.