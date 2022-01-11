Пока вы не уснули: Обращение Молдавии к "Газпрому" и угроза РФ от Польши

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В Польше пригрозили России «пинком по яйцам»

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский пригрозил, что Россия получит «пинка по яйцам», если попробует распространить влияние на бывшие советские республики. Об этом он написал в своем твиттере.

Так Сикорский прокомментировал недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова о НАТО.

Россия ответила на требование США «вернуть войска в казармы»

Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.

«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Шойгу закрывает границы России для военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил временно сократить зарубежные поездки для военных из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом он объявил в ходе селекторного совещания.

Министр также поручил обеспечить плановые темы повторной вакцинации от COVID-19 в армии.

США выдали главную цель в переговорах с Россией

Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций.

Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО.

Молдавия обратилась к «Газпрому» с новой просьбой

Правительство Молдавии снова попросило «Газпром» об отсрочке выплаты по обязательствам за поставки газа в январе 2022 года, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Спыну рассказал о состоявшемся разговоре с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе которого он попытался договориться о возможности отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы «Молдовагаз» сумела накопить средства.

Садальский рассказал о проблемах Малахова со здоровьем

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о проблемах со здоровьем у телеведущего Андрея Малахова.

Он заявил, что ведущий «работает просто на разрыв» и пьет таблетки, поскольку без них журналисту трудно уснуть.

Россиянам дали совет по покупке валюты

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин в беседе с агентством «Прайм» посоветовал гражданам, которым не нужны наличные на какие-то запланированные траты, перевести эту часть денег в валюту.

Он отметил, что вопрос конвертации из одной валюты в другую является одновременно простым и сложным.

Песков оценил решение Шендеровича покинуть Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объясняет намерение публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом) покинуть Россию попыткой скрыться от рассмотрения судебного дела, а не статусом иноагента.

"Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Бывшего вице-президента КамАЗа нашли мертвым в Москве

Бывший вице-президент КамАЗа Юрий Борисов был найден в своей квартире с травмами головы. Полиция рассматривает несколько версий случившегося.

По данным источников, 74-летний Юрий Борисов встретил Новый год с родственниками, после чего отправился домой на такси и с тех пор никому не звонил.

«Ребят расстреляли»: певица НАZИМА о побеге из Алма-Аты

Казахстанская певица и артистка лейбла Black Star Назима Жанибекова, которая выступает под псевдонимом НАZИМА, не смогла улететь из Алма-Аты, поскольку аэропорт захватили.