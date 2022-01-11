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27 минут назад

Американцев заподозрили в причастности к созданию коронавируса

Специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance могут быть причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2 и началу пандемии. Об этом говорится в расследовании организации Project Veritas, результаты которого публикует издание OpIndia.

Организация утверждает, что она получила доступ к «никогда ранее не публиковавшимся» документам Министерства обороны США. Из них следует, что американская военная исследовательская организация DARPA (Агентство передовых оборонных исследований и проектов) отклонила предложение EcoHealth Alliance об изучении в Ухане коронавирусов, переносимых летучими мышами, сочтя его слишком опасным. По мнению DARPA, исследование нарушает введенный в 2014 году мораторий на усиление способностей различных вирусов.

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Однако позднее исследование согласился профинансировать Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), которое возглавляет доктор Энтони Фаучи.

Таким образом, считает Project Veritas, американские специалисты могут быть причастны к созданию нового вируса и началу пандемии.

Организация ссылается на письмо исследователя DARPA майора Джозефа Мерфи. В нем говорится, что SARS-CoV-2 — это созданная в Америке рекомбинантная вакцина для летучих мышей или ее вирус-предшественник, созданный в рамках программы EcoHealth Alliance в Уханьском институте вирусологии в Китае, что подтверждает гипотезу об утечке из лаборатории. Мерфи утверждает, что все детали программы по работе над вирусом были скрыты после того, как инфекция начала распространяться по миру.

При этом доктор Фаучи ранее заявил Конгрессу США под присягой, что NIAID никогда не имел никакого отношения к исследованиям коронавирусов. А глава EcoHealth Alliance Питер Дашак стал одним из первых, кто отверг теорию о том, что к пандемии коронавируса привела утечка из уханьской лаборатории. Он также входил в состав группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая была направлена в Китай для установления происхождения коронавируса.

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