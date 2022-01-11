Американцев заподозрили в причастности к созданию коронавируса

Специалисты американской неправительственной организации EcoHealth Alliance могут быть причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2 и началу пандемии. Об этом говорится в расследовании организации Project Veritas, результаты которого публикует издание OpIndia.

Организация утверждает, что она получила доступ к «никогда ранее не публиковавшимся» документам Министерства обороны США. Из них следует, что американская военная исследовательская организация DARPA (Агентство передовых оборонных исследований и проектов) отклонила предложение EcoHealth Alliance об изучении в Ухане коронавирусов, переносимых летучими мышами, сочтя его слишком опасным. По мнению DARPA, исследование нарушает введенный в 2014 году мораторий на усиление способностей различных вирусов.

Однако позднее исследование согласился профинансировать Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), которое возглавляет доктор Энтони Фаучи.

Таким образом, считает Project Veritas, американские специалисты могут быть причастны к созданию нового вируса и началу пандемии.

Организация ссылается на письмо исследователя DARPA майора Джозефа Мерфи. В нем говорится, что SARS-CoV-2 — это созданная в Америке рекомбинантная вакцина для летучих мышей или ее вирус-предшественник, созданный в рамках программы EcoHealth Alliance в Уханьском институте вирусологии в Китае, что подтверждает гипотезу об утечке из лаборатории. Мерфи утверждает, что все детали программы по работе над вирусом были скрыты после того, как инфекция начала распространяться по миру.