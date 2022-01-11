В администрации Казахстана произошли перестановки

Президент Казахстана освободил от должности первого заместителя главы своей администрации Даурена Абаева. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что этот пост займет Ержан Казыхан, который теперь также является и спецпредставителем президента по международному сотрудничеству.

Однако Абаев при этом остается в команде Токаева, в новом правительстве он будет отвечать за развитие спорта.

Ранее стало известно, что президент Казахстана своим указом назначил четырех заместителей премьер-министра страны, а также руководителей ведомств, сформировав новое правительство. Остаться на занимаемых должностях смогли только главы министерств иностранных дел, обороны и внутренних дел.

Кроме того, сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте страны.