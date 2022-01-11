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5 минут назад

На Западе признали победу Москвы на переговорах в Женеве

Прошедшие 10 января переговоры России и США в Женеве завершились победой Кремля из-за вынесенного на первый план вопроса о расширении НАТО, считают в The New Your Times.

На Западе признали победу Москвы на переговорах в Женеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании уверены, что данная тема станет одной из главных проблем, которой придется заниматься Вашингтону. И все же странам не удалось пока договориться по вопросу расширения НАТО.

«Россия хочет гарантий о том, что Украина никогда не станет членом организации, а США не могут их ей дать», — пишет NYT, подчеркивая, что из-за сложившегося тупика судьба Украины продолжает оставаться неопределенной.

«Однако России нужно больше, чем будущее Украины. Ее основная цель — добиться сокращения военного присутствия НАТО до уровня 1990-х годов. Россия также требует от альянса гарантий не расширения на восток и отказа от размещения сил и средств в бывших советских государствах, которые вступили в него», — отметили авторы статьи.

По словам заместителя госсекретаря от американской делегации на переговорах Венди Шерман, которые приводит NYT, США готовы обсуждать вопрос «об установлении взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».

«Соединенные Штаты полны решимости вести содержательный диалог с Россией на основе взаимности», — сказала она, подчеркнув, что стратегия администрации Байдена состоит в продолжении дипломатических контактов с Москвой во избежание войны.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков, также участвующий в переговорах, заявил, что если США не согласятся на требования России о сокращении присутствия НАТО в Восточной Европе, то столкнется с последствиями в виде «военно-технического ответа».

Следующие переговоры пройдут 12 января в Брюсселе, где российским представителям предстоит встретиться с членами НАТО. В четверг обсуждения продолжатся в Вене на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в состав которой входят Россия, Украина и США.

В мире,Сергей Рябков,НАТО,МИД,ОБСЕ,
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