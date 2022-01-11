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1 час назад

«Подставили Европу перед Россией»: в Китае раскрыли план США

Обозреватели китайского военного портала «Чжунго цзюньван» заявили, что США «подставили Европу перед Россией»: по их мнению, ЕС хочет стабилизации отношений с Москвой, но Штаты этого не позволяют. Об этом рассказало РИА Новости.

«Подставили Европу перед Россией»: в Китае раскрыли план США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия является сильным соседом Европы. Европейский Союз готов стабилизировать отношения с ней, но не обладает достаточной степенью независимости на политическом уровне. С 2020 года Европа все чаще «пляшет под дудку» Соединенных Штатов», - заявили авторы портала.

Они считают, что в ЕС не воспринимают заявления Вашингтона о «российской угрозе» всерьез, но проамериканская позиция уже «прижилась» в блоке.

В статье «Чжунго цзюньван» подчеркивается, что США пытаются самостоятельно решить вопросы безопасности в Европе, отводя ЕС на второй план.

По мнению авторов материала, американцы постараются сделать из встреч с российскими коллегами «шоу», главная цель которого - успокоить европейских союзников.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент России Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).

Переговоры России с США начались 10 января. В МИД РФ заявили, что добиться прогресса по вопросу нерасширения НАТО пока не удалось. На 12 января запланировано заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, на следующий день - консультации на венской площадке ОБСЕ.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,МИД,ЕС,ОБСЕ,РИА Новости,
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