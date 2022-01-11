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12 минут назад

Армения заявила о гибели двоих военных при столкновении с Азербайджаном

Двое армянских военнослужащих погибли в результате столкновения с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении во вторник, 11 января.

Армения заявила о гибели военных при столкновении с Азербайджаном
Фото:  Instagram / mil.am Instagram / mil.am

— Рядовой Артур Артем Мхитарян (2002 года рождения) и младший сержант Рудик Рафик Гарибян (2002 года рождения) были убиты в результате провокации азербайджанских подразделений 11 января на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Министерство обороны РА разделяет скорбь утраты, выражает поддержку родным, близким и сослуживцам погибших военнослужащих, — говорится в сообщении.

Еще двое солдат были ранены, их жизни ничего не угрожает. Ситуация на границе двух стран является относительно стабильной, отмечается на сайте Минобороны.

Азербайджан передал Армении 5 армянских военнослужащих

11 января Минобороны Азербайджана сообщило о смерти военного в результате обстрела со стороны границы с Арменией. Ответственность за возникшую напряженность министерство возложило на руководство Армении.

26 ноября 2021 года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач. Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности на границе Армении и Азербайджана. Путин, Алиев и Пашинян договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами с последующей ее демаркацией.

В мире,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,
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