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54 минуты назад

Глава МИД Украины считает, что Запад не даст гарантий РФ о нерасширении НАТО на восток

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны Запада не будут предоставлять России юридических гарантий того, что блок НАТО не будет в дальнейшем расширяться на восток. Такое мнение он высказал в комментарии изданию "РБК-Украина".

Глава МИД Украины спрогнозировал решение Запада по гарантиям РФ
Фото: ReutersReuters

"Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - сказал он.

Кулеба заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО является "красной линией", которую не пересекут ни Киев, ни его партнеры.

Москва потребовала скорого ответа на предложения по безопасности

По мнению министра, пока рано комментировать ход переговоров о гарантиях безопасности, поскольку они еще не завершены.

"В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых гарантиях безопасности, чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.

Он убежден, что РФ получила в Женеве сигнал о том, что "не будет никаких договоренностей по Украине без Украины".

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

В мире,Дмитрий Кулеба,НАТО,МИД,ОБСЕ,РБК-Украина,
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