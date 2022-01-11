Глава МИД Украины спрогнозировал решение Запада по гарантиям РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страны Запада не будут предоставлять России юридических гарантий того, что блок НАТО не будет в дальнейшем расширяться на восток. Такое мнение он высказал в комментарии изданию "РБК-Украина".

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"Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - сказал он.

Кулеба заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО является "красной линией", которую не пересекут ни Киев, ни его партнеры.

По мнению министра, пока рано комментировать ход переговоров о гарантиях безопасности, поскольку они еще не завершены.

"В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых гарантиях безопасности, чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", - отметил Кулеба.

Он убежден, что РФ получила в Женеве сигнал о том, что "не будет никаких договоренностей по Украине без Украины".

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.