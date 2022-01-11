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31 минуту назад

Похороны главы Европарламента Сассоли пройдут 14 января в Риме

Похороны председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, который умер в ночь на вторник в возрасте 65 лет, пройдут в Риме в пятницу, 14 января. Об этом сообщило агентство ANSA.

Назначена дата похорон главы Европарламента
Фото: ReutersReuters

По его данным, траурная церемония состоится в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели на римской площади Республики.

Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Давид Сассоли в понедельник был госпитализирован в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе.

В мире,Давид Сассоли,Демократическая партия США,Европарламент,
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