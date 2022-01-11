Назначена дата похорон главы Европарламента

Похороны председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, который умер в ночь на вторник в возрасте 65 лет, пройдут в Риме в пятницу, 14 января. Об этом сообщило агентство ANSA.

Фото: Reuters Reuters

По его данным, траурная церемония состоится в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели на римской площади Республики.