Назначена дата похорон главы Европарламента

Похороны председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли, который умер в ночь на вторник в возрасте 65 лет, пройдут в Риме в пятницу, 14 января. Об этом сообщило агентство ANSA.
По его данным, траурная церемония состоится в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели на римской площади Республики.
Давид Сассоли в понедельник был госпитализирован в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе.