Описано политическое будущее Токаева после беспорядков в Казахстане

Политическое будущее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет определяться тем, какие выводы он сделал из беспорядков в стране и как планирует менять свою политику, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он сказал «Ленте.ру».

Второй срок и достижения Токаева

Исходя из политической традиции Востока, Токаев попытается пойти на второй президентский срок, уверен политолог, хотя до текущего момента он не показал каких-то особых достижений. Досрочные выборы в Казахстане Мендкович считает маловероятными, так как сейчас они несвоевременны — страна разгромлена, а насущные проблемы требуют решения.

В данный момент Токаев рассматривает возможность дистанцироваться от фигуры предыдущего президента страны Нурсултана Назарбаева. Мендкович объяснил, почему это происходит.

"Это экранизация старого советского анекдота про неудачливого командира воинской части, у которого хранятся три письма. Первое — жаловаться на молодость и неопытность при обнаружении недостатков, второе — валить на предшественников, третье — писать три письма. Собственно, на текущий момент Токаев уже исчерпал все возможности, и осталось либо действительно исправлять ситуацию, либо писать три письма". Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба.

По его мнению, Токаев и вся правящая элита Казахстана не проявили каких-то выдающихся качеств во время погромов.

«Беспорядки долгое время не купировались, ситуация оставалась сложной, неудачно чередовались попытки полицейских мер и политических уступок. Заявление Токаева об отставке правительства только усугубило ситуацию, сделало радикалов более активными, как раз после этого и начались уличные бои в Алма-Ате и поджоги зданий», — пояснил Никита Мендкович.

Предпосылкой к решению проблемы стало неприятие массой казахстанцев действий радикалов, разграбивших Алма-Ату, и вмешательство сил ОДКБ, считает политолог.

Интересы общества

Анонсированный Токаевым пакет политических реформ не несет особо содержательных мер, отметил политолог.

«То есть видны попытки исправить ситуацию, связанную с ценами на горюче-смазочные материалы, но при этом нет осознания фундаментальных проблем, в том числе, раскола общества, который власть, к сожалению, создавала на протяжении последних двух лет», — объяснил Мендкович.

Он уточнил, что имеет в виду ухудшение отношений с русскоязычным большинством и заигрывание с националистами, что во многом определило политические события последних дней.

"Политические реформы Токаева — это, скорее, реакция на симптомы, а не на саму болезнь". Никита Мендкович,

политолог, глава Евразийского аналитического клуба.

Пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам, который объявил Токаев, по мнению политолога, не приведет к каким-то достижениям в социально-экономической сфере. Общество, в первую очередь, заинтересовано в том, чтобы в стране вырос уровень жизни и не было ценовых сговоров, один из которых спровоцировал первую волну беспорядков.

Действующая элита государства тормозит темпы евразийской интеграции, синхронизацию экономического законодательства Казахстана с российским, считает Мендкович.

"Пока же этого не происходит, общество Казахстана голосует за европейскую интеграцию ногами. За последние пять лет десятки тысяч эмигрировали в Россию на постоянное место жительства, преимущественно казахи, потому что они видят, что в России выше уровень жизни, и Казахстану сейчас остро нужно решать эти проблемы". Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба.

Кто друг, а кто враг

Токаев пока не затрагивал вопросы внешней политики, поэтому достаточно сложно прогнозировать, как изменится отношение к нему стран-соседей и стран, входящих в ОДКБ, считает политолог.

«Несмотря на все прошлые сложности, ему согласились оказать помощь, в трудную минуту перебросили войска в страну. Какой будет формат отношений зависит от его дальнейших действий и изменений политики», — рассказал Мендкович.

Тем временем, по мнению политолога, наблюдаются предпосылки к ухудшению отношений Казахстана с Западом.

«То, что мы сейчас наблюдали в Казахстане — это, в принципе, попытка цветной революции с очень явным американским и британским цветом. Если в подобных условиях Казахстан будет пытаться делать вид, что ничего не произошло, и делать заигрывать с США и НАТО, это будет означать, как минимум, определенную незрелость политической элиты Казахстана. Это создаст предпосылки для новых инцидентов подобного рода», — убежден Мендкович.

По мнению политолога, реакция на беспорядки показала, кто Казахстану друг, а кто враг. Токаев должен это учитывать при формировании внешней политики, считает Мендкович.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти.