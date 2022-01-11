Описано политическое будущее Токаева после беспорядков в Казахстане

Политическое будущее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева будет определяться тем, какие выводы он сделал из беспорядков в стране и как планирует менять свою политику, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он сказал «Ленте.ру».
Исходя из политической традиции Востока, Токаев попытается пойти на второй президентский срок, уверен политолог, хотя до текущего момента он не показал каких-то особых достижений. Досрочные выборы в Казахстане Мендкович считает маловероятными, так как сейчас они несвоевременны — страна разгромлена, а насущные проблемы требуют решения.
В данный момент Токаев рассматривает возможность дистанцироваться от фигуры предыдущего президента страны Нурсултана Назарбаева. Мендкович объяснил, почему это происходит.
"Это экранизация старого советского анекдота про неудачливого командира воинской части, у которого хранятся три письма. Первое — жаловаться на молодость и неопытность при обнаружении недостатков, второе — валить на предшественников, третье — писать три письма. Собственно, на текущий момент Токаев уже исчерпал все возможности, и осталось либо действительно исправлять ситуацию, либо писать три письма". Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба.
По его мнению, Токаев и вся правящая элита Казахстана не проявили каких-то выдающихся качеств во время погромов.
«Беспорядки долгое время не купировались, ситуация оставалась сложной, неудачно чередовались попытки полицейских мер и политических уступок. Заявление Токаева об отставке правительства только усугубило ситуацию, сделало радикалов более активными, как раз после этого и начались уличные бои в Алма-Ате и поджоги зданий», — пояснил Никита Мендкович.
Предпосылкой к решению проблемы стало неприятие массой казахстанцев действий радикалов, разграбивших Алма-Ату, и вмешательство сил ОДКБ, считает политолог.
Анонсированный Токаевым пакет политических реформ не несет особо содержательных мер, отметил политолог.
«То есть видны попытки исправить ситуацию, связанную с ценами на горюче-смазочные материалы, но при этом нет осознания фундаментальных проблем, в том числе, раскола общества, который власть, к сожалению, создавала на протяжении последних двух лет», — объяснил Мендкович.
Он уточнил, что имеет в виду ухудшение отношений с русскоязычным большинством и заигрывание с националистами, что во многом определило политические события последних дней.
"Политические реформы Токаева — это, скорее, реакция на симптомы, а не на саму болезнь". Никита Мендкович,
политолог, глава Евразийского аналитического клуба.
Пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам, который объявил Токаев, по мнению политолога, не приведет к каким-то достижениям в социально-экономической сфере. Общество, в первую очередь, заинтересовано в том, чтобы в стране вырос уровень жизни и не было ценовых сговоров, один из которых спровоцировал первую волну беспорядков.
Действующая элита государства тормозит темпы евразийской интеграции, синхронизацию экономического законодательства Казахстана с российским, считает Мендкович.
"Пока же этого не происходит, общество Казахстана голосует за европейскую интеграцию ногами. За последние пять лет десятки тысяч эмигрировали в Россию на постоянное место жительства, преимущественно казахи, потому что они видят, что в России выше уровень жизни, и Казахстану сейчас остро нужно решать эти проблемы". Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба.
Токаев пока не затрагивал вопросы внешней политики, поэтому достаточно сложно прогнозировать, как изменится отношение к нему стран-соседей и стран, входящих в ОДКБ, считает политолог.
«Несмотря на все прошлые сложности, ему согласились оказать помощь, в трудную минуту перебросили войска в страну. Какой будет формат отношений зависит от его дальнейших действий и изменений политики», — рассказал Мендкович.
Тем временем, по мнению политолога, наблюдаются предпосылки к ухудшению отношений Казахстана с Западом.
«То, что мы сейчас наблюдали в Казахстане — это, в принципе, попытка цветной революции с очень явным американским и британским цветом. Если в подобных условиях Казахстан будет пытаться делать вид, что ничего не произошло, и делать заигрывать с США и НАТО, это будет означать, как минимум, определенную незрелость политической элиты Казахстана. Это создаст предпосылки для новых инцидентов подобного рода», — убежден Мендкович.
По мнению политолога, реакция на беспорядки показала, кто Казахстану друг, а кто враг. Токаев должен это учитывать при формировании внешней политики, считает Мендкович.
В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Митингующие вскоре выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Протесты переросли в массовые беспорядки. В разных регионах были подожжены здания органов власти.
Действующие власти связали столкновения с нападением международных террористов и обратились за помощью к миротворческим силам ОДКБ. Кто стоит за нападением, не уточняется, однако Токаев назвал произошедшее попыткой государственного переворота, который готовился годами.